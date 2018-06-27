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Холодницкий и его семья бесплатно получили пять земельных участков – Центр противодействия коррупции
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27.06.2018 00:31
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар
Холодницкий подтвердил информацию Центра противодействия коррупции,
что ему принадлежит 48 соток земли, однако подчеркнул, что эта
собственность указана в его декларации. Холодницкий считает, что
Центр противодействия коррупции пытается манипулировать фактами в
отношении его имущества Фото: European Business Association /
Facebook "Все земельные участки выделили Назару Холодницкому, а
также его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в
2012–2015 годах. Земля выделялась в одних из самых дорогих
пригородных районах Киева, а именно: в селах Белогородка,
Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка", – отметили в
центре.Всего Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами
недвижимости, восемь из которых расположены на территории
Киево-Святошинского района. В центре напомнили, что при этом сестра
антикоррупционного прокурора уже много лет живет в Италии.В
комментарии "Громадському" Холодницкий подтвердил, что является
владельцем указанных участков. По его словам, он указал землю в
своей декларации и в документах, которые подавал для участия в
конкурсе на избрание руководителя антикоррупционной
прокуратуры."Все эти земельные участки были официально оформлены
надлежащим образом и в соответствии с законом, в 2012 году я
действительно обратился в сельсовет о выделении земли. Что касается
моей сестры, которая живет в Италии, то она также обращалась о
выделении земельных участков", – подчеркнул Холодницкий.Он
добавил, что видит в сообщении Центра противодействия коррупции
"попытки манипуляции фактами" в отношении его
имущества.Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру – 1 декабря 2015 года.В марте 2018 года стало
известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет
Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле
Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. 30
марта Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию
прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП.
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