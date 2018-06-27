Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил информацию Центра противодействия коррупции, что ему принадлежит 48 соток земли, однако подчеркнул, что эта собственность указана в его декларации. Холодницкий считает, что Центр противодействия коррупции пытается манипулировать фактами в отношении его имущества Фото: European Business Association / Facebook "Все земельные участки выделили Назару Холодницкому, а также его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в 2012–2015 годах. Земля выделялась в одних из самых дорогих пригородных районах Киева, а именно: в селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка", – отметили в центре.Всего Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами недвижимости, восемь из которых расположены на территории Киево-Святошинского района. В центре напомнили, что при этом сестра антикоррупционного прокурора уже много лет живет в Италии.В комментарии "Громадському" Холодницкий подтвердил, что является владельцем указанных участков. По его словам, он указал землю в своей декларации и в документах, которые подавал для участия в конкурсе на избрание руководителя антикоррупционной прокуратуры."Все эти земельные участки были официально оформлены надлежащим образом и в соответствии с законом, в 2012 году я действительно обратился в сельсовет о выделении земли. Что касается моей сестры, которая живет в Италии, то она также обращалась о выделении земельных участков", – подчеркнул Холодницкий.Он добавил, что видит в сообщении Центра противодействия коррупции "попытки манипуляции фактами" в отношении его имущества.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. 30 марта Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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