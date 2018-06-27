Согласно закону, принятому парламентом Нидерландов, появление в общественном месте в парандже или лыжном шлеме будет караться штрафом в €450. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Нидерландах разрешено находиться на улице в никабе или парандже, но заходить в учреждения в таком виде нельзя Фото: ЕРА Соответствующий законопроект был одобрен нижней палатой парламента страны в ноябре 2016 года. 26 июня 2018 года за него проголосовали депутаты верхней палаты.В государственных учреждениях, больницах, школах и общественном транспорте нельзя будет появляться в чадре, парандже, балаклаве и мотоциклетном шлеме, но ходить в таком виде по улице можно.Начиная с 1 августа за нарушение закона предусмотрен штраф в €450.Критики отмечали, что в Нидерландах лишь несколько сотен женщин носят чадру или паранджу.Подобные ограничения уже действуют в ряде других европейских стран, между которых Бельгия, Франция, Дания, Австрия и Испания.В 2014 году Европейский суд по правам человека подтвердил законность запрета на ношение одежды, закрывающей лицо. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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