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Парламент Нидерландов одобрил закон о запрете ношения паранджи в общественных местах
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27.06.2018 00:39
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Согласно закону, принятому парламентом Нидерландов, появление в
общественном месте в парандже или лыжном шлеме будет караться
штрафом в €450. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Нидерландах разрешено находиться на улице в никабе или парандже,
но заходить в учреждения в таком виде нельзя Фото: ЕРА
Соответствующий законопроект был одобрен нижней палатой парламента
страны в ноябре 2016 года. 26 июня 2018 года за него проголосовали
депутаты верхней палаты.В государственных учреждениях, больницах,
школах и общественном транспорте нельзя будет появляться в чадре,
парандже, балаклаве и мотоциклетном шлеме, но ходить в таком виде
по улице можно.Начиная с 1 августа за нарушение закона предусмотрен
штраф в €450.Критики отмечали, что в Нидерландах лишь несколько
сотен женщин носят чадру или паранджу.Подобные ограничения уже
действуют в ряде других европейских стран, между которых Бельгия,
Франция, Дания, Австрия и Испания.В 2014 году Европейский
суд по правам человека подтвердил законность запрета на
ношение одежды, закрывающей лицо.
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