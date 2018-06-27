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Больше всего от следующего президента украинцы ожидают прекращения боевых действий на Донбассе – опрос
27.06.2018 00:47
63% украинцев ждут от следующего президента Украины завершения боевых действий на Донбассе, 49% – усиления борьбы с коррупцией, свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке 4% украинцев в первую очередь ожидают от нового президента защиты украинского языка и культуры Фото: EPA На вопрос "В какой сфере вы ожидаете первоочередных изменений от следующего президента Украины?" респонденты могли дать не больше трех ответов.Результаты распределились следующим образом:63% ждут завершения боевых действий на Донбассе;
  • 49% – усиления борьбы с коррупцией;
  • 40% – возрождения промышленности;
  • 30% – повышения социальных стандартов;
  • 19% – повышения качества медицины;
  • 17% – уменьшения влияния олигархов на политику;
  • 14% – возрождения аграрного сектора;
  • 12% – укрепления обороноспособности страны;
  • 11% – стимулирования развития бизнеса;
  • 8% – повышения международного имиджа Украины;
  • 4% – реформирования образования и науки;
  • 4% – защиты украинского языка и культуры.
У 2% респондентов – другие ожидания, еще 2% затруднились ответить.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Следующие президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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