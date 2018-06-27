63% украинцев ждут от следующего президента Украины завершения
боевых действий на Донбассе, 49% – усиления борьбы с коррупцией,
свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке 4% украинцев в
первую очередь ожидают от нового президента защиты украинского
языка и культуры Фото: EPA На вопрос "В какой сфере вы ожидаете
первоочередных изменений от следующего президента Украины?"
респонденты могли дать не больше трех ответов.Результаты
распределились следующим образом:63% ждут завершения боевых
действий на Донбассе;
У 2% респондентов – другие ожидания, еще 2% затруднились
ответить.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом
формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в
возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более
2%.Следующие президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.
- 49% – усиления борьбы с
коррупцией;
- 40% – возрождения
промышленности;
- 30% – повышения социальных
стандартов;
- 19% – повышения качества
медицины;
- 17% – уменьшения влияния
олигархов на политику;
- 14% – возрождения аграрного
сектора;
- 12% – укрепления
обороноспособности страны;
- 11% – стимулирования
развития бизнеса;
- 8% – повышения
международного имиджа Украины;
- 4% – реформирования
образования и науки;
- 4% – защиты украинского
языка и культуры.
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