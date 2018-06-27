63% украинцев ждут от следующего президента Украины завершения боевых действий на Донбассе, 49% – усиления борьбы с коррупцией, свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке 4% украинцев в первую очередь ожидают от нового президента защиты украинского языка и культуры Фото: EPA На вопрос "В какой сфере вы ожидаете первоочередных изменений от следующего президента Украины?" респонденты могли дать не больше трех ответов.Результаты распределились следующим образом:63% ждут завершения боевых действий на Донбассе; 49% – усиления борьбы с коррупцией;

40% – возрождения промышленности;

30% – повышения социальных стандартов;

19% – повышения качества медицины;

17% – уменьшения влияния олигархов на политику;

14% – возрождения аграрного сектора;

12% – укрепления обороноспособности страны;

11% – стимулирования развития бизнеса;

8% – повышения международного имиджа Украины;

4% – реформирования образования и науки;

4% – защиты украинского языка и культуры. У 2% респондентов – другие ожидания, еще 2% затруднились ответить.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.Следующие президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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