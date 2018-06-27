Королева Великобритании Елизавета II поставила свою подпись на принятом британским парламентом биллt о Brexit - EU (Withdrawal) Bill 2018. Он описывает юридические аспекты разрыва отношений между ЕС и Британией.

санкция является финальным этапом принятия законопроекта. Документ о выходе Британии из состава ЕС стал законом. Об этом сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу, передает со ссылкой на .

Время Brexit-ю определили на 23:00 29 марта 2019. Тогда EU (Withdrawal) Bill 2018 аннулирует закон о Европейском сообществе 1972 года. Он распространял на Британию действие общеевропейского законодательства. Вместо него часть общеевропейских норм перейдет в британское законодательство. Таким образом Brexit состоится более мягко, объясняет ВВС.

принял билль 20 июня после дебатов, которые продолжались в общей сложности около 250 часов. Он является одним из самых конституционно значимых документов в истории британского законодательства, говорят эксперты. Члены палаты общин оставили за собой право контролировать процесс выхода Великобритании из ЕС. Экономика страны останется связанной с экономикой Евросоюза даже после Brexit, заявили они.

Королева уже подписывала принят парламентом билль о Brexit 16 марта 2017-го. Тогда документ назывался European Union (Notification of Withdrawal) Bill (законопроект о уведомлении о расторжении отношений). Таким образом Лондон начал переговорный процесс с Европарламентом о выходе Британии из ЕС.

"Brexit - соединение слов British i Exit, означает теоретический выход Великобритании из Европейского Союза. Впервые употреблено летом 2012 года. Смоделированы с прежнего термина Grexit. Он касался теоретического выхода из еврозоны Греции. Употребление Brexit участилось в январе 2016 года, когда Дэвид Кэмерон предложил провести референдум о членстве Великобритании в ЕС ", - объясняет Оксфордский словарь английского языка. Слово "Brexit" в нем появилось 2013 года.

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