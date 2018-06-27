29% украинцев не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а 36% против присоединения страны к НАТО, свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и на украинском языке 51% украинцев поддерживают евроинтеграцию страны Фото: EPA Присоединение Украины к ЕС поддерживают 51% украинцев, против – 29%.44% граждан страны – за вступление в НАТО, 36% – против.При этом в апреле 2018 года за вступление Украины в ЕС выступали 53% украинцев, а за присоединение к НАТО – 43%.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня, методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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