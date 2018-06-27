29% украинцев не поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а 36%
против присоединения страны к НАТО, свидетельствует опрос
Социологической группы "Рейтинг". Этот материал можно прочитать и
на украинском языке 51% украинцев поддерживают евроинтеграцию
страны Фото: EPA Присоединение Украины к ЕС поддерживают 51%
украинцев, против – 29%.44% граждан страны – за
вступление в НАТО, 36% – против.При этом в апреле 2018 года за
вступление Украины в ЕС выступали 53% украинцев, а за присоединение
к НАТО – 43%.Исследование проводилось с 14-го по 22 июня,
методом формализованного интервью было опрошено 2500 респондентов в
возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2%.
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