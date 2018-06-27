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ЕС на год отложил переговоры о вступлении Албании и Македонии - глава МИД Греции
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27.06.2018 01:02
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Франция, Нидерланды и Дания выступили против немедленного начала
переговоров о вхождении Албании и Македонии в состав Евросоюза,
заявил министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас. Кодзиас
призвал коллег из ЕС ускорить прием Албании и Македонии Фото: ЕРА
По словам Кодзиаса, против немедленного старта переговоров во время
высказались представители Франции, Нидерландов и Дании.Греция
предлагала ускорить переговоры после достижения соглашения
относительно изменения названия Македонии.По мнению главы МИД
Греции, "геополитическая ситуация в регионе требует помощи этим
странам, а не переноса принятия решения".Однако три государства
настаивают, что страны-претенденты пока не отвечают в полной мере
базовым критериям верховенства права и распределения
административных функций.Министры пришли к компромиссу, согласно
которому открытие переговоров может состояться до лета 2019 года",
сообщил Кодзиас.В апреле 2018 года Европейская
комиссиярекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о
вступлении в ЕС Албании и Македонии.Македония получила статус
кандидата в члены ЕС в 2005 году, Албания – в 2014 году.Греция
последовательно блокировала евроинтеграционные устремления
Македонии, протестуя против названия этого государства, которое в
Афинах считали греческим этнонимом. Однако 12 июня 2018 года было
объявлено, что новым конституционным названием Республики
Македония станет "Северная Македония".В НАТО и Европейском
союзе приветствовали это решение.17 июня Греция и
Македония подписали официальное соглашение о переименовании.
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