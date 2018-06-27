Франция, Нидерланды и Дания выступили против немедленного начала переговоров о вхождении Албании и Македонии в состав Евросоюза, заявил министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас. Кодзиас призвал коллег из ЕС ускорить прием Албании и Македонии Фото: ЕРА По словам Кодзиаса, против немедленного старта переговоров во время высказались представители Франции, Нидерландов и Дании.Греция предлагала ускорить переговоры после достижения соглашения относительно изменения названия Македонии.По мнению главы МИД Греции, "геополитическая ситуация в регионе требует помощи этим странам, а не переноса принятия решения".Однако три государства настаивают, что страны-претенденты пока не отвечают в полной мере базовым критериям верховенства права и распределения административных функций.Министры пришли к компромиссу, согласно которому открытие переговоров может состояться до лета 2019 года", сообщил Кодзиас.В апреле 2018 года Европейская комиссиярекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии.Македония получила статус кандидата в члены ЕС в 2005 году, Албания – в 2014 году.Греция последовательно блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое в Афинах считали греческим этнонимом. Однако 12 июня 2018 года было объявлено, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония".В НАТО и Европейском союзе приветствовали это решение.17 июня Греция и Македония подписали официальное соглашение о переименовании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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