В райцентре Новотроицкое Херсонской области в ночь на 26 июня с изолятора временного содержания сбежали двое заключенных,передает со ссылкой на .

Злоумышленники повредили в прогулочном дворе изолятора металлические решетки на крыше, через которые выбрались, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Для задержания беглецов в области введен в действие план перехват.

Разыскиваемый - 39-летний Рахматулло Абдурохимович Солихов, проживал в пгт. Новотроицкое, арестованный за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. Высокий, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, губы толстые. Был одет в бриджи синего цвета, спортивную куртку синего цвета и тапочки.

Другой беглец - 28-летний Алексей Юрьевич Балаев из села Громовка Новотроицкого района. Арестованный за совершение грабежей и краж. Рост - около 185 см, худощавого телосложения, глаза карие, нос большой, уши средние прилегающие, волосы темные. Был одет в спортивный костюм серого цвета и тапочки.

Всех, кому известно о местонахождении беглецов, просят сообщить в полицию по телефонам: (0552) 45-90-01, (0552) 45-90-02 или 102.

С Запорожского следственного изолятора сбежал 32-летний Дмитрий Пономаренко 18 декабря прошлого года. Его арестовали в сентябре за кражу. На свободу вышел вместо своего сокамерника, которого отпустили под залог. Побег был спланирован заранее. Пономаренко ждали на улице двое сообщников на автомобиле. За две недели беглеца вернули за решетку.

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