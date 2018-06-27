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Глава киберполиции Украины предупредил, что РФ готовит масштабную хакерскую атаку на День Конституции или День Независимости
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27.06.2018 01:09
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С начала 2018 года оборудование украинских предприятий банковской и
энергетической отраслей пытаются заразить вредоносными программами,
рассказал руководитель департамента киберполиции Национальной
полиции Сергей Демедюк. Демедюк: Новая нападение может сравниться с
распространением компьютерного вируса Petya Фото: mvs.gov.ua По его
словам, с начала года правоохранители фиксируют, что оборудование
украинских предприятий банковской и энергетической отраслей
пытаются заразить вредоносными программами, которые присылают в
фишинговых письмах от имени госучреждений. Злоумышленники
разделяют вредоносное ПО на отдельные компоненты, чтобы его не
заметили антивирусы. Оказавшись на одном устройстве, фрагменты
объединяются в одну программу.Демедюк отметил, что "99%
перехваченных следов [кампании] идут из России". Атака может
произойти 28 июня, в День Конституции, или 24 августа, в День
Независимости Украины, допустил глава киберполиции. Ее масштабы
могут сравниться с распространением компьютерного вируса
Petya.Правоохранитель заверил, что Украина сотрудничает с
зарубежными агентствами для предотвращения атаки.В июне 2017 года в
Украине с помощью вируса Petya (другие
разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr)
хакеры парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ,
торговых организациях, почтовых службах, государственных
учреждениях. По словам заместителя главы Администрации
Президента Украины Дмитрия Шимкива, были выведены из строя до
10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.В январе
2018 года издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет
ЦРУ сообщило, что за кибератакой с "высокой вероятностью"
стояло российское Главное разведывательное управление.В феврале
власти США, Великобритании и Австралии официально
обвинили Россию в организации хакерского нападения на Украину. По
их данным, "самая разрушительная и дорогостоящая кибератака в
истории" нанесла миллиардные убытки во многих странах мира.
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