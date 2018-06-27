С начала 2018 года оборудование украинских предприятий банковской и энергетической отраслей пытаются заразить вредоносными программами, рассказал руководитель департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк. Демедюк: Новая нападение может сравниться с распространением компьютерного вируса Petya Фото: mvs.gov.ua По его словам, с начала года правоохранители фиксируют, что оборудование украинских предприятий банковской и энергетической отраслей пытаются заразить вредоносными программами, которые присылают в фишинговых письмах от имени госучреждений. Злоумышленники разделяют вредоносное ПО на отдельные компоненты, чтобы его не заметили антивирусы. Оказавшись на одном устройстве, фрагменты объединяются в одну программу.Демедюк отметил, что "99% перехваченных следов [кампании] идут из России". Атака может произойти 28 июня, в День Конституции, или 24 августа, в День Независимости Украины, допустил глава киберполиции. Ее масштабы могут сравниться с распространением компьютерного вируса Petya.Правоохранитель заверил, что Украина сотрудничает с зарубежными агентствами для предотвращения атаки.В июне 2017 года в Украине с помощью вируса Petya (другие разновидности – NotPetya, Petya.D, ExPetr) хакеры парализовали работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Дмитрия Шимкива, были выведены из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.В январе 2018 года издание The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ сообщило, что за кибератакой с "высокой вероятностью" стояло российское Главное разведывательное управление.В феврале власти США, Великобритании и Австралии официально обвинили Россию в организации хакерского нападения на Украину. По их данным, "самая разрушительная и дорогостоящая кибератака в истории" нанесла миллиардные убытки во многих странах мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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