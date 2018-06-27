26 июня украинские пограничники запретили въезд в страну советнику главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, российскому журналисту Евгению Примакову и британскому корреспонденту российского пропагандистского телеканала Russia Today Поле Слиер. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил по этому поводу свои сожаления. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Журналистов задержали в аэропорту Борисполь Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook "Я жалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, – Евгению Примакову и Поле Слиер с телеканала Russia Today – отказали во въезде в Украину", – написал Дезир. I regret that journalists working for Russian media - Evgeny Primakov & @PaulaSlier_RT - were reportedly denied entry to Ukraine. I reiterate that all OSCE p.States should facilitate free travel for journalists across the region. See previous communique: https://t.co/1wYkub6jqg — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 26 червня 2018 р. Он напомнил, что все государства – члены ОБСЕ должны помогать свободным поездкам для журналистов по всему региону.26 июня украинские пограничники на пять лет запретили въезд в страну советнику главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, российскому журналисту Евгению Примакову и британской журналистке российского пропагандистского телеканала Russia Today Поле Слиер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки слиер обсе russia телеканала российского Теги: политика