|В ОБСЕ осудили запрет въезда в Украину российскому журналисту Примакову и британскому корреспонденту Russia Tоday Слиер
|27.06.2018 01:16
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I regret that journalists working for Russian media - Evgeny Primakov & @PaulaSlier_RT - were reportedly denied entry to Ukraine. I reiterate that all OSCE p.States should facilitate free travel for journalists across the region. See previous communique: https://t.co/1wYkub6jqg— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 26 червня 2018 р.
Он напомнил, что все государства – члены ОБСЕ должны помогать свободным поездкам для журналистов по всему региону.26 июня украинские пограничники на пять лет запретили въезд в страну советнику главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, российскому журналисту Евгению Примакову и британской журналистке российского пропагандистского телеканала Russia Today Поле Слиер.
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