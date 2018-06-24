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Хлеб подорожает на 20-25%

Хлеб нового урожая в Украине поднимется в цене минимум на 20-25%, сообщил президент Ассоциации фермером и частных землевладельцев Иван Томич.

По его словам, зерно на Украине является экспортной продукцией, и его стоимость привязана к импортной. Томич отметил, что ежегодно растет импортная цена на зерно. Также дорожают все составляющие хлеба. За год эта цифра составляет 20-25%. Среди них – топливо и минеральные удобрения. Кроме того, растут в цене энергоносители.

Томич подчеркнул, что хлеб нового урожая подорожает минимум на 20-25% даже при условии хорошего урожая зерна. Также практически на 15% подорожал молодой картофель. Цена за килограмм составляет в пределах 10-12 гривен (23,85-28,62 рубля).

Напомним, в начале мая глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что на среднюю заработную плату в стране можно купить сала на 30% меньше, чем в 2017 году.