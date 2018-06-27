В Малайзии глава компании Cradle Fund Назрин Хассан погиб из-за взрыва смартфона, который произошел в его спальне. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации издания, точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Однако вероятно, что причиной кончины стала травма из-за осколка гаджета, попавшего в затылочную часть. По другой версии, причиной также мог стать дым от устройства.

Зять умершего отметил, что у него было два смартфона - Blackberry и Huawei. При этом какой именно взорвался, так и не установлено.

"Кто бы мог подумать, что столь безвредная рутинная процедура (заряд смартфона - ред.) может стать причиной того, что трое детей будут расти без отца", - добавил зять Хассана.















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