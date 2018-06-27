Защита подозреваемого в расстреле семьи в Харькове настаивала на
аресте с альтернативой залога в 500 тыс. грн, но суд залог не
назначил. Предполагаемого убийцу семейной пары оперативно задержали
Фото: Патрульна поліція України Мужчина арестован на 60
суток.Сторона защиты настаивала на аресте с альтернативой залога в
500 тыс. грн.24 июня в Харькове расстреляли супругов и ранили
их дочь. Правоохранители вскоре задержали предполагаемого
убийцу.Начальник Главного управления Национальной полиции в
Харьковской области Олег Бех сообщил, что по словам злоумышленника,
погибший не отдавал ему долг в $100 тыс. Задержанный уверяет,
что не хотел убивать ребенка, девочка случайно попала под обстрел.
Сейчас она находится в больнице, с ней работают следователи и
психологи, рассказал Бех.
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