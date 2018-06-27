Защита подозреваемого в расстреле семьи в Харькове настаивала на аресте с альтернативой залога в 500 тыс. грн, но суд залог не назначил. Предполагаемого убийцу семейной пары оперативно задержали Фото: Патрульна поліція України Мужчина арестован на 60 суток.Сторона защиты настаивала на аресте с альтернативой залога в 500 тыс. грн.24 июня в Харькове расстреляли супругов и ранили их дочь. Правоохранители вскоре задержали предполагаемого убийцу.Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что по словам злоумышленника, погибший не отдавал ему долг в $100 тыс. Задержанный уверяет, что не хотел убивать ребенка, девочка случайно попала под обстрел. Сейчас она находится в больнице, с ней работают следователи и психологи, рассказал Бех. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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