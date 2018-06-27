Марадона показал два средних пальца после победного гола Аргентины и попал в больницу. Видео
27.06.2018 01:32
Легендарный экс-игрок и прежний тренер сборной Аргентины Диего
Марадона отпраздновал победный гол своей сборной в матче против
Нигерии, показав два средних пальца. Этот случай попал в
телетрансляцию поединка, который состоялся 26 июня на стадионе
"Санкт-Петербург". Кому адресовался жест именитого болельщика –
неизвестно. Аргентинская команда пробилась в плей-офф чемпионата
мира по футболу благодаря голу защитника Маркоса Рохо за несколько
минут до финального свистка. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу
"бело-голубых". После бурного отмечания 57-летнему Марадоне стало
плохо и он не смог самостоятельно покинуть трибуну. Позже его
доставили в больницу, сообщил телеканал ESPN. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Жест Марадоны увидели
миллионы телезрителей Скриншот: FIFA World Cup / Twitter видео
Видео:
Nepali Prank Minister / YouTube
Видео: PeriodismoYoutube / YouTube