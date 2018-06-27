Легендарный экс-игрок и прежний тренер сборной Аргентины Диего Марадона отпраздновал победный гол своей сборной в матче против Нигерии, показав два средних пальца. Этот случай попал в телетрансляцию поединка, который состоялся 26 июня на стадионе "Санкт-Петербург". Кому адресовался жест именитого болельщика – неизвестно. Аргентинская команда пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу благодаря голу защитника Маркоса Рохо за несколько минут до финального свистка. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-голубых". После бурного отмечания 57-летнему Марадоне стало плохо и он не смог самостоятельно покинуть трибуну. Позже его доставили в больницу, сообщил телеканал ESPN. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Жест Марадоны увидели миллионы телезрителей Скриншот: FIFA World Cup / Twitter видео Видео: Nepali Prank Minister / YouTube Видео: PeriodismoYoutube / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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