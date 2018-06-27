Еврокомиссия должна установить требования для получения Украиной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, сообщили в представительстве ЕС в Киеве. Предполагается, что деньги поступят двумя траншами. Помощь от ЕС поступит в Украину двумя траншами Фото: ЕРА "Это решение пока только Европарламента. Еще надо согласовать меморандум между украинским правительством и Еврокомиссией об условиях. Это будет сделано летом. Планируется, что первый платеж будет в конце этого года, а второй – в апреле следующего года", – сказал Баур.Он добавил, что Еврокомиссии еще предстоить выработать условия, на которых Украина сможет получить эти деньги. Пока трудно сказать, что именно будет прописано в меморандуме, отметил Баур.26 июня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Голосование в Европарламенте по этому вопросу прошло 13 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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