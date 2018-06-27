Еврокомиссия должна установить требования для получения Украиной
макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, сообщили в
представительстве ЕС в Киеве. Предполагается, что деньги поступят
двумя траншами. Помощь от ЕС поступит в Украину двумя траншами
Фото: ЕРА "Это решение пока только Европарламента. Еще надо
согласовать меморандум между украинским правительством и
Еврокомиссией об условиях. Это будет сделано летом. Планируется,
что первый платеж будет в конце этого года, а второй – в апреле
следующего года", – сказал Баур.Он добавил, что Еврокомиссии еще
предстоить выработать условия, на которых Украина сможет получить
эти деньги. Пока трудно сказать, что именно будет прописано в
меморандуме, отметил Баур.26 июня Совет Европейского
союза утвердил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой
помощи. Голосование в Европарламенте по этому вопросу прошло 13
июня.
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