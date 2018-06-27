|В МИД отреагировали на утверждение ЕС 1 млрд евро помощи для Украины
|27.06.2018 01:41
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Украины Павел Климкин заявил, что утверждение Европейским союзом 1 млрд евро макрофинансовой помощи - это проявление веры в успех Украины. Об этом написал Климкин в Twitter.
"Благодарны за окончательное утверждение Советом ЕС решения о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро! Это проявление веры в успех Украины и демонстрация надежной поддержки наших друзей в Евросоюзе", - сказал Климкин.
Напомним, сегодня, 26 июня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинским парламентом. , передает со ссылкой на .