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В МИД отреагировали на утверждение ЕС 1 млрд евро помощи для Украины
27.06.2018 01:41
В МИД отреагировали на утверждение ЕС 1 млрд евро помощи для Украины По теме:

Украины Павел Климкин заявил, что утверждение Европейским союзом  1 млрд евро макрофинансовой помощи - это проявление веры в успех Украины. Об этом написал Климкин в Twitter.

"Благодарны за окончательное утверждение Советом ЕС решения о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро! Это проявление веры в успех Украины и демонстрация надежной поддержки наших друзей в Евросоюзе", - сказал Климкин.

Напомним, сегодня, 26 июня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинским парламентом.  , передает со ссылкой на .







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