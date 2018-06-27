Вопрос возможного возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы решится не раньше осени, заверил глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Арьев: Опасность остается – предложения РФ направили в бюро ПАСЕ Фото: Volodymyr Ariev / Facebook По его словам, очередное собрание парламентариев "завершилось ничем"."Россию не вернули! Однако, опасность остается – все предложения, в том числе те, которые требует РФ, направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с ними делать. Далее может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!" – уточнил Арьев. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1972080646188115 Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016 и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.22 января 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы. 23 января участники заседания спецкомитета ПАСЕ отмечали, что проект решения по изменению правил и процедур организации, который позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на сессии ассамблеи в конце июня.По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пасе делегации арьев европы что Теги: мир