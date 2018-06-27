В азербайджанской столице состоялся отборочный турнир по спортивной гимнастике, на котором юные олимпийцы разыграли заветные пропуска на III летние Юношеские Олимпийские игры в аргентинском Буэнос-Айресе, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

В Баку нашу страну представили четыре гимнасты Назар Чепурной, Анастасия Бачинская, София Дикальчук и Владимир Постой.

Для того “билета” в олимпийский Буэнос-Айреса девушкам необходимо было в многоборье попасть в топ-17, а ребятам — в топ-16.

Украинские гимнасты сумели завоевать максимальную квоту на Юношеские Олимпийские игры — 2 лицензии. Первым заветную путевку для сборной Украины по спортивной гимнастике получил наш Назар Чепурной, который финишировал с двенадцатым результатом.

Удачную ходу продолжила Анастасия Бачинская, которая не оставила никаких шансов соперницам. Она не только показала свой лучший результат на международной арене (54,299 балла), но и уверенно записала себя в число фавориток на октябрьских ЮОИ-2018. Украинка заняла 1 место.

Примечательно, что на сегодняшний день уже 26 украинских спортсмена в 13-и видах спорта уже получили почетное право представлять родную страну в олимпийском Буэнос-Айресе.

Добавим также, III Юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября, в которых будут соревноваться 3998 юных спортсменов из 206 стран мира.

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