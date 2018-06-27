С 1 июля, в случае отсутствия монет мелких номиналов, суммы в чеках будут округлять,передает со ссылкой на .

" уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно как для покупателей, так и продавцов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан. Даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения более 9 миллионов гривен в год", - говорит директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов. Также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил Виктор Зайвенко.

Правила округления общей суммы покупки следующие: сумма, которая заканчивается от 1 до 4 коп., округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.; сумма, которая заканчивается от 5 до 9 коп., округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

Округления не будут осуществляться при безналичных расчетах.

В то же время предприятия торговли, применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы к округлению и после округления. Закругления не является скидкой или надбавкой.

Введены в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. не будет изымать их. Они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира