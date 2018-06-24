После состоявшего сегодня разговора между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко, российский руководитель созвал Совет Безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ проинформировал участников совещания о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом Украины. Присутствующие обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и подняли вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, передает segodnya.ua.

Кроме украинского вопроса, обсуждали тему социально-экономического развития страны.

Сообщается, что в Совбезе приняли участие: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира