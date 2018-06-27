Об этом рассказал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет,передает со ссылкой на .

"Патриарх Варфоломей полон решимости предоставить Украине томос об автокефалии. Но для этого надо созвать синод. Патриарх не может единолично решать такие вопросы. Должен решить это на синоде. Чтобы решить этот вопрос, надо подготовить не только синод, но и другие церкви, как они относятся к этому вопросу. На синоде в мае патриарх создал комиссию, которая сейчас работает. Посещает различные церкви, объясняет, почему вселенский патриарх решил предоставить Украинской церкви томос об автокефалии. А само решение вопроса будет на синоде в первой половине июля. Поэтому мы ждем. Патриарх поставил перед Украиной условия. Какие? Чтобы епископат Киевского патриархата обратился к нему с просьбой предоставить томос, чтобы такие же обращения прислали архиереи автокефальной церкви и некоторые желающие архиереи московского патриархата. Это выполнено. Чтобы было обращение президента и Верховной Рады. И это сделано. То есть со стороны Украины условия, которые поставил вселенский патриарх, - выполнены. Теперь слово остается за ним. Поскольку то, что он просил, мы сделали, следовательно мы и надеемся, что томос мы получим", - сказал он.

"Сейчас Москва начала яростную борьбу против того, чтобы томос Украины получила. Разъезжает по всем церквам и агитируют предстоятелей не поддерживать Вселенского патриарха. Но у каждого предстоятель есть свой ум. Слушает и одну, и другую сторону и выбирает правду. А правда за нами. Она в том, что мы действуем в соответствии с церковными канонами. В частности, 34-е апостольское правило гласит о том, что каждый народ - а между них есть и украинский - должен иметь своего первого епископа. Поэтому Украина хочет иметь своего первого независимого епископа. Поэтому мы действуем согласно церковним канонам, и Вселенский патриарх это хорошо знает. И следовательно мы надеемся, что победа будет наша ", - говорит патриарх.

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