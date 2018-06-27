Журналист Дмитрий Гнап, который решил строить политическую карьеру, хочет объединить "неравнодушных людей", которые представляют демократический лагерь. Гнап – автор ряда резонансных расследований Скриншот: Громадське Телебачення / YouTube "Речь идет о политическом проекте, об объединении нескольких групп неравнодушных людей, молодых политиков, представителей демократического лагеря", – пояснил Гнап.Журналист уточнил, что контактировал по этому поводу с народным депутатом от Блока Петра Порошенко Мустафой Найемом."Он, насколько я понимаю, представляет не только себя, но и своих коллег Сергея Лещенко и Светлану Залищук, в принципе у них еще есть единомышленники. Это трудно назвать переговорами, скорее ведутся разговоры о создании этой новой политической силы", – отметил Гнап.Он не исключил, что новый проект может быть создан на базе одной из уже существующих партий – "Демократического альянса" или "Силы людей". По словам Гнапа, объединение может сформироваться во время президентской кампании и сосредоточиться вокруг "единого кандидата от демократического лагеря". https://www.facebook.com/gnap.ua/videos/1710494282367065/ Уроженец Донецкой области 40-летний Гнап объявил об уходе в политику 25 июня.С 2013 года возглавляет проект "Громадського" "Слідство.Інфо". Автор и соавтор ряда резонансных расследований, между которых – фильмы об офшорах президента Петра Порошенко и гибели журналиста Павла Шеремета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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