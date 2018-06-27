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Журналист Гнап ведет переговоры о создании нового политического проекта
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27.06.2018 02:42
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Журналист Дмитрий Гнап, который решил строить политическую карьеру,
хочет объединить "неравнодушных людей", которые представляют
демократический лагерь. Гнап – автор ряда резонансных расследований
Скриншот: Громадське Телебачення / YouTube "Речь идет о
политическом проекте, об объединении нескольких групп неравнодушных
людей, молодых политиков, представителей демократического
лагеря", – пояснил Гнап.Журналист уточнил, что контактировал
по этому поводу с народным депутатом от Блока Петра Порошенко
Мустафой Найемом."Он, насколько я понимаю, представляет не только
себя, но и своих коллег Сергея Лещенко и Светлану Залищук, в
принципе у них еще есть единомышленники. Это трудно назвать
переговорами, скорее ведутся разговоры о создании этой новой
политической силы", – отметил Гнап.Он не исключил, что новый
проект может быть создан на базе одной из уже существующих
партий – "Демократического альянса" или "Силы людей". По
словам Гнапа, объединение может сформироваться во время
президентской кампании и сосредоточиться вокруг "единого кандидата
от демократического лагеря".
https://www.facebook.com/gnap.ua/videos/1710494282367065/
Уроженец Донецкой области 40-летний Гнап объявил об уходе в
политику 25 июня.С 2013 года возглавляет проект "Громадського"
"Слідство.Інфо". Автор и соавтор ряда резонансных расследований,
между которых – фильмы об офшорах президента Петра
Порошенко и гибели журналиста Павла Шеремета.
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