|Парень с девушкой хотели прыгнуть из столичной многоэтажки
|27.06.2018 03:01
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В на Троещине парень и девушка подросткового возраста залезли на крышу многоэтажного дома по ул. Маяковского, 15а и хотели спрыгнуть вниз из-за неразделенной любви.
Перед тем школьники выясняли отношения на крыше и громко ругались, передает со ссылкой на .
Известно, что девушку зовут Лиза. По некоторой информации, у нее могут быть проблемы с психикой.
Прибывшие на место уговорили подростков не делать ужасного поступка.
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