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Парень с девушкой хотели прыгнуть из столичной многоэтажки
27.06.2018 03:01
Парень с девушкой хотели прыгнуть из столичной многоэтажки По теме:

В на Троещине парень и девушка подросткового возраста залезли на крышу многоэтажного дома по ул. Маяковского, 15а и хотели спрыгнуть вниз из-за неразделенной любви.

Перед тем школьники выясняли отношения на крыше и громко ругались, передает со ссылкой на .

Известно, что девушку зовут Лиза. По некоторой информации, у нее могут быть проблемы с психикой.

Прибывшие на место уговорили подростков не делать ужасного поступка.

 

 







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