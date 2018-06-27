В на Троещине парень и девушка подросткового возраста залезли на крышу многоэтажного дома по ул. Маяковского, 15а и хотели спрыгнуть вниз из-за неразделенной любви.

Перед тем школьники выясняли отношения на крыше и громко ругались, передает со ссылкой на .

Известно, что девушку зовут Лиза. По некоторой информации, у нее могут быть проблемы с психикой.

Прибывшие на место уговорили подростков не делать ужасного поступка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира