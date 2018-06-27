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Дело Святогора: суд смягчил меру пресечения
27.06.2018 03:08
Дело Святогора: суд смягчил меру пресечения По теме:

Апелляционный суд отправил догхантера Алексея Святогора на круглосуточный домашний арест.

Таким образом отменили решение Шевченковского районного суда , который принял решение удерживать Святогора под стражей до 9 июля, -передает со ссылкой на .

Прокуратура и зоозащитники, собравшиеся у здания, требовали оставить арест в силе.

8 июня догхантера задержала полиция по подозрению в изготовлении и распространении продукции, пропагандирующей насилие. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.







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