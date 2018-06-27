Итальянская “Рома” выкупила у “ПСЖ” права на аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе, информирует со ссылкой на сайт команды из Рима.

Официально сумма трансфера за переход Пасторе из Франции в Италию составляет 24,7 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет — до 30-го июня 2023 года. Спортсмен будет играть под 27-м номером в “Роме”.

“Я очень счастлив перейти в „Рому“. Прекрасно вернуться в Италию, причем в такой большой клуб. Я надеюсь отплатить фанатам за их энтузиазм, поддержку и любовь, которые я уже почувствовал”, — сказал уроженец Аргентины.

Примечательно, что 29-летний атакующий полузащитник уже имел опыт выступлений в Италии. В 2009-2011 годах он играл в Серии A за “Палермо”.

Добавим, что также “волки” объявили о трансфере защитника “Интера” Давиде Сантон.

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