До встречи с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини глава МИД Канады Христя Фриланд заверяла, что Украина проводит "значимые экономические и демократические реформы". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фриланд и Могерини встретились в Брюсселе Фото: Chrystia Freeland До этого Фриланд заявляла, что международные партнеры должны поддерживать Украину, поскольку она реализует "значимые экономические и демократические реформы для построения суверенного, безопасного и стабильного будущего"."Народ Украины может рассчитывать на неизменную и непоколебимую дружбу и поддержку Канады", – уверяла дипломат.Вторая конференция по вопросам реформ в Украине состоится 27 июня в Копенгагене. В ней будут участвовать делегация украинского Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом, а также министры иностранных дел стран ЕС, НАТО и стран "Большой семерки", представители международных организаций.Первое подобное мероприятие прошло в Лондоне 6 июля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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