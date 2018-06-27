До встречи с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики
и политики безопасности Федерикой Могерини глава МИД Канады Христя
Фриланд заверяла, что Украина проводит "значимые экономические и
демократические реформы". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Фриланд и Могерини встретились в Брюсселе Фото:
Chrystia Freeland До этого Фриланд заявляла, что международные
партнеры должны поддерживать Украину, поскольку она реализует
"значимые экономические и демократические реформы для построения
суверенного, безопасного и стабильного будущего"."Народ Украины
может рассчитывать на неизменную и непоколебимую дружбу и поддержку
Канады", – уверяла дипломат.Вторая конференция по вопросам
реформ в Украине состоится 27 июня в Копенгагене. В ней будут
участвовать делегация украинского Кабмина во главе с премьером
Владимиром Гройсманом, а также министры иностранных дел стран ЕС,
НАТО и стран "Большой семерки", представители международных
организаций.Первое подобное мероприятие прошло в Лондоне 6 июля
2017 года.
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