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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12
27.06.2018 03:16
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12 По теме:

Компания выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 12. Наряду с ней также выпущена tvOS 12. В настоящее время они обе доступны для загрузки на официальном компании.

В предупреждают, что версии являются тестовыми, и не рекомендуется их устанавливать на основные устройства, пишет со ссылкой на .

При этом финальная версия ОС должна быть готова к осени текущего года. Ожидается, что платформа улучшит впечатления от работы с уже устаревшими устройствами. Приложения должны будут запускаться на 40 процентов быстрее, а камера - на 70 процентов.

Также сообщается, что в iOS 12 реализовали формат дополненной реальности USDZ. Кроме того, улучшению подверглись многие стандартные приложения.

Ранее сообщалось, что презентовала свою "виртуальную линейку" раньше .







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