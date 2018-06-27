Киевское “Динамо” начало подготовку к новому сезону — 2018/2019 и обнародовало даты и имена противников на тренировочном сборе в Австрии, сообщает со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

В эти дни команда готовится к старту сезона на своей тренировочной базе в Конче-Заспе. 29 июня “динамовцы” отправятся на тренировочный сбор в Австрию, который продлится с 30 июня до 14 июля.

На этот раз чартерный рейс отправится не до Инсбруке, как это было в последние годы, а в Мюнхен. Оттуда автобус доставит команду в пригород австрийского Зеефельда, а именно в гостиницу “Nidum”, в котором “бело-синие” останавливались во время летнего сбора и год назад.

В Австрии “Динамо” сыграет пять контрольных матчей. Еще один спарринг команда проведет перед австрийским сбором. Сегодня “Динамо” встретится с “Колос” с Коваливки, который завершил прошлый сезон на пятом месте в первой лиге.

Вашему вниманию другие оппоненты команды Хацкевича:

4 июля. Швац. “Динамо” — “Карабах” (Азербайджан)

5 июля. Йенбах. “Динамо” — “Тяньцзинь Цюаньцзянь” (Китай)

8 июля. ТМ ожидает подтверждения:

9 июля. Швац. “Динамо” — “Ботошани” (Румыния);

14 июля. Швац. “Динамо” — “Виктория Пльзень” (Чехия).

Как сообщалось ранее, первый официальный матч команда Александра Хацкевича проведет 21 июля в Одессе — за Суперкубок Украины против донецкого “Шахтера”.

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