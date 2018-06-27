Украинский защитник Святослав Михайлюк определился с игровым номером и был представлен в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, информирует со ссылкой на сайт клуба.

Баскетболист, которого калифорнийцы выбрали под 47-м номером на драфте НБА, выбрал 19-й номер. Другой новичок команды Мо Вагнер будет выступать за “озерных” под 15 номером.

Примечательно, что уроженец Черкасс в прошлом году выступал за университет “Канзас”, где набирал в среднем по 14,6 очков, 3,9 пд и 2,7 пр.

Добавим, что “озерные” с 16 титулами является второй самой титулованной командой в НБА после “Бостона” (17).

Как сообщал , кроме Михайлюка на драфте было выбрано еще одного украинского — Иссуфу Санон под 44-м пиком пошел в “Вашингтон Уизардс”.

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