|Киевлян предупредили об изменениях маршрутов трех троллейбусов
|24.06.2018 15:15
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В ночь на 25 июня троллейбусы № 27, 30 будут ходить по измененным маршрутам, а троллейбус № 25 вообще в это время не будет перевозить пассажиров. Об этом сообщили в “Киевпастрансе”, передает
"С 23 часов 24 июня до 6 часов 25 июня 2018 года вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 25, 27, 30 в связи с незаконченными работами "Киевавтодора" по капитальному ремонту дорожного покрытия ул. Елены Телиги на участке от ул. Ольжича к просп. Степана Бандеры", - говорится в сообщении.
Последние отправления в рейс по своим маршрутам:
С 23 до 6 часов троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:
Заезды и выезды троллейбусов скорректируют.
Напомним, в связи с мероприятиями ко Дню молодежи 24 июня частично перекрыли ул. Владимирскую.
Ранее сообщалось, что 24 июня из-за массовых мероприятия могут ограничить вход для пассажиров четырех станций метро.