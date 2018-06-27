Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский оформил три результативные передачи в поединке за ФК "Динамо-Брест", передает со ссылкой на сайт команды.

Украинец вышел на поле с первых минут домашней встречи внутреннего чемпионата против “Городея” и сыграл полный поединок.

Сначала Милевский помог отличиться Осучукву в эпизоде ​​с первым голом. А в середине второго тайма нападающий уже отличился сам, искусно обыграв вратаря. К концу игры он также отдал что один ассист. Матч закончился уверенной победой 5:2.

Сейчас “Динамо-Брест” с 19 очками занимает 8-ю строчку и отстает от тройки лидеров на 8 очков.

Отметим, что в новом сезоне Милевский провел 12 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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