По данным источников телеканала CBS New York, 76-летний миллиардер и прежний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует баллотироваться на выборах президента США от Демократической партии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Блумберг в 2016 году отказался от участия в президентской гонке Фото: EPA По их данным, бизнесмен планирует баллотироваться от Демократической партии. По словам собеседника издания, близкого к Блумбергу, тот сожалеет, что не принял участие в президентской гонке в 2016 году. Миллиардер якобы уверен, что мог бы победить на выборах или не дать выиграть нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.В марте 2016 года предприниматель отказался от выдвижения своей кандидатуры в президенты США из-за опасений, что это увеличило бы шансы кандидатов от Республиканской партии.76-летний Блумберг – основатель и хозяин одноименного информационного агентства. Forbes оценивает его состояние в $50 млрд. В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Блумберг занимает 11-е место.Мэром Нью-Йорка был три срока подряд – с 2002 по 2013 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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