По данным источников телеканала CBS New York, 76-летний миллиардер
и прежний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует баллотироваться на
выборах президента США от Демократической партии. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Блумберг в 2016 году
отказался от участия в президентской гонке Фото: EPA По их данным,
бизнесмен планирует баллотироваться от Демократической партии. По
словам собеседника издания, близкого к Блумбергу, тот сожалеет, что
не принял участие в президентской гонке в 2016 году. Миллиардер
якобы уверен, что мог бы победить на выборах или не дать выиграть
нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.В марте 2016 года
предприниматель отказался от выдвижения своей кандидатуры в
президенты США из-за опасений, что это увеличило бы шансы
кандидатов от Республиканской партии.76-летний Блумберг –
основатель и хозяин одноименного информационного агентства. Forbes
оценивает его состояние в $50 млрд. В рейтинге богатейших людей
мира по версии журнала Блумберг занимает 11-е место.Мэром Нью-Йорка
был три срока подряд – с 2002 по 2013 год.
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