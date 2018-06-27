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Определилась команда, которая заменит "Полтаву" в премьер-лиге
27.06.2018 04:19
Определилась команда, которая заменит "Полтаву" в премьер-лиге По теме:

Клубы Украинской Премьер-лиги выбрали команду, которая заменит "Полтаву". Они единогласно проголосовали за возвращение "Черноморца" в УПЛ.

"Вопрос членства "Черноморца"в УПЛ будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома ,передает со ссылкой на .

Выбирали только между "Звездой" и одесским клубом, которые в предыдущем сезоном участвовали в премьер-лиге.

Также рассматривалась кандидатура "Ингула", но клуб отказался от предложения из-за невозможности успеть выполнить одно из требований УПЛ.

Заявку на участие в УПЛ подавал и "Феникс" (Буча), ранее известный как "Сталь" (Каменское), но клуб не прошел аттестацию для премьер-лиги ".

Одесситы согласны заменить "Полтаву", которая ранее вышла из первой лиги, но затем снялась с УПЛ из-за недопуска стадиона "Локомотив".







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