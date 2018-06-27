Матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России позволили определить участников плей-офф турнира, сообщает со ссылкой на сайт чемпионата.

Первая нулевая ничья на чемпионате мира в России была на руку обеим сборным: в плей-офф вышла и Франция, и Дания — с первого и со второго места соответственно.

Команды дали поиграть другим игрокам, сделав на двоих 10 перестановок в стартовых составах, и наверное, следовательно ни один из соперников не показал четкой, слаженной игры. В Дании мог дважды забивать Кристиан Эриксен, у которого было по одному хорошему моменту в каждом из таймов. Франция играла вяло, и даже ее талисман Гризманн не помог оживить игру в атаке. Выход на поле Килиана Мбаппе последние 20 с лишним минут также не принес никаких дивидендов, и матч так и закончился ничьей — 0:0.

Таким образом, французы набрали 7 очков и заняли первую строчку, а датчане с 5-ю баллами вышли в следующий круг со второй позиции.

Отметим, что в игре аутсайдеров Перу обыграли Австралию 2:0. За победителей забивали Каррильо и Герреро. Перу закончили соревнования с 3-мя баллами, Австралия с другом.

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