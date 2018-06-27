Японская принцесса 27-летняя Аяко выходит замуж за сотрудника судоходной компании и отречется от престола.

Третья и младшая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата нынешнего императора Акихито, намерена выйти замуж за Кея Морию, 32 года, сотрудника судоходной компании NYK Line, передает со ссылкой на .

Кей и Аяко познакомились в декабре прошлого года благодаря матери принцессы. Она знала об активной деятельности общественных организаций, основанных семьей Мория. Надеялась привлечь дочь к участию в благотворительности на международном уровне. Пара начала проводить время вместе - кататься на лыжах, путешествовать. В них общие по литературе. Кей - выпускник Университета Кейо. Принцесса является научным сотрудником на факультете социальных исследований Международного университета Джосан.

Помолвка состоится 12 августа, а свадьба - 29 октября в токийском синтоистском святилище Мэйдзи. После этого, согласно придворных правилам, Аяко должна будет покинуть дворец и отречься от престола. Она получит компенсацию в размере около $ 1 млн.

Аяко не является прямой наследницей престола. Поэтому не будет претендовать на него, когда императора Акихито оставит трон в следующем году. У 2006 в императорской семье впервые за 40 лет родился мальчик - принц Хисахито. Он, скорее только, унаследует власть. До того времени велись дискуссии относительно занятия престола женщиной.

Женщины не должны спрашивать разрешения на свадьбу у Совета имперского дома. В последние годы усилилась тенденция между принцесс выходить замуж за простолюдинов. В 2014 году сестра Аяко принцесса Норико вышла замуж за сына священника Кунимаро Сенге. Через 3 года родная внучка императора, принцесса Мако, объявила о помолвке с Кеем Комуру. Он работал промоутером туристических услуг на пляже. Свадьба должна была состояться в этом году. Но пара заявила, что не готова и перенесла событие на 2020 год.

Королева Великобритании Елизавета ІІ подарила принцу 33-летнему Гарри и его жене Меган Маркл, 36 лет, особняк. Здание под названием Йорк-котедж расположено в британском Норфолке на территории имения Сандригем. Оно занимает площадь 8 тыс. га, включая парк в 240 га и сад площадью 24 га. Рядом Сандрингемский дворец, одна из королевских резиденций

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