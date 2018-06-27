Против Анкары из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом" могут применить закон "О противодействии противникам Америки через санкций", рассказал помощник государственного секретаря США Уэс Митчелл. Турция планирует получить российские ЗРК С-400 в 2019 году Фото: EPA Чиновник отметил, что Вашингтон часто указывал Анкаре на возможность применения закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA). Согласно нему, под ограничительные меры могут подпасть иностранные компании, которые приобретают оружие у "Рособоронэкспорта"."Мы также дали понять, что приобретение этих систем непременно скажется на дальнейшем военно-техническом сотрудничестве Турции и США, в том числе и в вопросе поставок самолетов F-35", – уточнил Митчелл.При этом представитель Госдепа добавил, что две страны имеют позитивный опыт совместной борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", а также поддерживают связь между разведслужбами.Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400 в июле 2017 года. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, Анкара не смогла договориться с Вашингтоном о покупке подбного оружия, следовательно была вынуждена искать альтернативу.Передача российских ЗРК должна состояться в 2019 году. РФ также может поделиться с Турцией некоторыми военными технологиями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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