За рулем легковушки Mercedes-Benz, которая спровоцировала смертельную аварию близко села Орловка Сарненского района Ровенской области, был 20-летний житель города Сарны. В соответствии с медицинским освидетельствования мужчина был трезв,передает со ссылкой на .

В результате трое пассажиров из микроавтобуса погибли на месте происшествия: 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевщины и водитель маршрутки 62-летний житель Ковеля. Еще один водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области, от полученных травм скончался в Сарненский центральной районной больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Двое находятся в реанимации. Состояние тяжелое. Там политравмы с множественными повреждениями опорно-двигательного аппарата, внутренних органов. Четверо - в травматологическом отделении тоже с множественными переломами и травмами. Но состояние у них стабильное. Одному было оказана амбулаторная помощь. Госпитализации в отделение не нуждался. Ни одного жителя Ровенской нет. Там Киевская, Харьковская, Кировоградская области, г.. Ковель Волынской области. Родственники их подъезжают", - сообщил главный врач Сарненскую райбольницы Василий Иванюк.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему гибель нескольких человек начато досудебное расследование. 20-летнего водителя легковушки полицейские задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Водителю грозит до 12 лет за решеткой.

25 июня, около 19 часов на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" близко села Орловка Сарненского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Mercedes-Benz на иностранной регистрации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter сообщением" Киев-Ковель". От удара маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком под управлением 57-летнего жителя Ровно.

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