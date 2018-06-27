Правильно обустроенный офис – одно из основных условий того, что Государственное бюро расследований Украины начнет работу в сентябре, отметил глава ведомства Роман Труба. Труба: Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет решен Скриншот: Громадське Телебачення / YouTube Он отметил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро получили помещение через месяц после назначения руководства, а у ГБР этот срок составил семь месяцев.По словам Трубы, правильно обустроенный офис – одно из основных условий того, что ГБР начнет работу в сентябре."Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет решен", – заявил он.Правоохранитель добавил, что кроме помещения центрального аппарата, собственные представительства должны получить семь территориальных управлений. По этому поводу сейчас ведутся переговоры с органами местной власти.Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР.В июне открыли конкурс на 701 должность в ведомстве.С 20 ноября только следователи Госбюро имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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