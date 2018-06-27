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Труба сообщил, что ГБР получило помещение, которое не соответствует техническим требованиям
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27.06.2018 05:07
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Правильно обустроенный офис – одно из основных условий того, что
Государственное бюро расследований Украины начнет работу в
сентябре, отметил глава ведомства Роман Труба. Труба: Надеюсь, в
ближайшее время этот вопрос будет решен Скриншот: Громадське
Телебачення / YouTube Он отметил, что сотрудники Национального
антикоррупционного бюро получили помещение через месяц после
назначения руководства, а у ГБР этот срок составил семь месяцев.По
словам Трубы, правильно обустроенный офис – одно из основных
условий того, что ГБР начнет работу в сентябре."Надеюсь, в
ближайшее время этот вопрос будет решен", – заявил
он.Правоохранитель добавил, что кроме помещения центрального
аппарата, собственные представительства должны получить семь
территориальных управлений. По этому поводу сейчас ведутся
переговоры с органами местной власти.Закон о Государственном бюро
расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015
года и является частью так называемого пакета безвизовых законов.
Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ
вступил в силу.В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР.В
июне открыли конкурс на 701 должность в ведомстве.С 20
ноября только следователи Госбюро имеют право заниматься
расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими
государственными чиновниками, членами Центральной избирательной
комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной
прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями,
правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.
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