На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,18 грн/долл., передает со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 июня установлены на таком уровне:

26.189170 грн за доллар;

30.567999 грн за евро;

0.417090 грн за российский рубль;

34.673320 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 июня курс доллара и российского рубля - вырос, евро и фунта стерлингов - снизился.

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