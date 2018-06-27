|Появились новые изображения флагмана Meizu 16
|27.06.2018 05:20
|
В Сети были опубликованы новые изображения будущего флагманского смартфона Meizu 16. Презентация устройства должна состояться в августе текущего года. Об этом пишет со ссылкой на .
Судя по изображениям, дизайн гаджета не будет сильно отличаться от предшественника Meizu 15.
При этом рамки устройства станут более тонкими, также не будет физической кнопки Home со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев.
Вероятно, что сканер Touch ID будет перемещен на боковую грань, или же вообще встроен в экран.
Смартфон получит две модификации - с процессорами Snapdragon 710 и топовым Snapdragon 845.
Ранее сообщалось, что эксперты установили, какой в мире.
Поделитесь статьей с друзьями