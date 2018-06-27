23 июня пресс-секретарь футбольной сборной Германии Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау, празднуя победу, выбежали к скамейке национальной команды Швеции и спровоцировали потасовку. Согласно решению Международной федерации футбола, функционеры заплатят по €4,3 тыс. штрафа. Немецкая делегация сразу после инцидента извинились перед шведской командой Фото: ЕРА Функционеры заплатят по €4,3 тыс. и получат выговоры. При этом ФИФА учла обстоятельство, что Фойгт и Бехлау сразу после инцидента извинились перед шведской командой.DFB также объявил, что оба не будут "выполнять свои функции внутри стадиона" во время последнего группового матча 27 июня в Казани, в котором сборная Германии встретится с командой Южной Кореи.23 июня после победного гола полузащитника немецкой команды Тони Крооса в ворота сборной Швеции на 95-й минуте Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало потасовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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