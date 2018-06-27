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ФИФА оштрафовала немецких футбольных чиновников за насмешки над шведской сборной
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27.06.2018 05:23
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23 июня пресс-секретарь футбольной сборной Германии Ульрих Фойгт и
менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау, празднуя победу,
выбежали к скамейке национальной команды Швеции и спровоцировали
потасовку. Согласно решению Международной федерации футбола,
функционеры заплатят по €4,3 тыс. штрафа. Немецкая делегация сразу
после инцидента извинились перед шведской командой Фото: ЕРА
Функционеры заплатят по €4,3 тыс. и получат выговоры. При этом ФИФА
учла обстоятельство, что Фойгт и Бехлау сразу после инцидента
извинились перед шведской командой.DFB также объявил, что оба не
будут "выполнять свои функции внутри стадиона" во время последнего
группового матча 27 июня в Казани, в котором сборная Германии
встретится с командой Южной Кореи.23 июня после победного гола
полузащитника немецкой команды Тони Крооса в ворота сборной Швеции
на 95-й минуте Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно
жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало
потасовку.
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