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Модна битва: Меланія Трамп & королева Ранія (ФОТО)
27.06.2018 05:43
Перша леді США Меланія зустрілася з королевою Йорданії Ранією.

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У Білому дому президент США та його армия зустрілись з королем і королевою Йорданії. Гості обговорили політичні питання, а потім перша леді влаштувала для них чайну церемонію.

Меланія і Ранія були одягнені в одній колірній гамі. На Меланії було ніжно-рожеве плаття від Proenza Schouler, а королева обрала брючний костюм більш світлого відтінку.

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Хто виглядав краще?

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