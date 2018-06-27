|Модна битва: Меланія Трамп & королева Ранія (ФОТО)
|27.06.2018 05:43
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У Білому дому президент США та його армия зустрілись з королем і королевою Йорданії. Гості обговорили політичні питання, а потім перша леді влаштувала для них чайну церемонію.
Меланія і Ранія були одягнені в одній колірній гамі. На Меланії було ніжно-рожеве плаття від Proenza Schouler, а королева обрала брючний костюм більш світлого відтінку.
Хто виглядав краще?
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