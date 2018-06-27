НАТО приняла новую стратегию Военно-воздушных сил альянса, которая позволит им действовать в любых районах и условиях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном во вторник в Брюсселе, передает .

“Военно-воздушные силы НАТО должны быть в состоянии защищаться от врагов и предусмотреть растущую роль кибернетических и космических средств, в соответствии с новой общей стратегии ВВС НАТО, опубликованной во вторник, — говорится в нем. — Стратегия НАТО свидетельствует, что ВВС НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно перегруженное и защищенное воздушное пространство”.

В принятой стратегии излагаются нынешние и будущие условия безопасности, в которых будут действовать ВВС союзников по НАТО, поясняет пресс-служба. “Признавая, что десятилетия воздушных операций могут завершиться, стратегия предупреждает, что современные системы противовоздушной обороны, кибер- и радиоэлектронная война могут повлиять на воздушные операции НАТО. Кроме того, в документе говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной помощи и оценками после удара”, — говорится в заявлении.

В ней подчеркивается, что эта стратегия ВВС НАТО является первой со времени основания альянса в 1949 году. “В то время, как текущие воздушные операции НАТО продолжаться, документ предоставляет план для разработки доктрин ВВС и новых возможностей”.

Напомним, США сняли введенные администрацией предыдущего президента запрета на предоставление Грузии и Украине военную помощь и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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