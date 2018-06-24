Служба внешней разведки просит Конституционный суд Украины разъяснить отдельные положения закона Об очищении власти, сообщает пресс-служба КС.

"20 октября в Конституционный суд поступило конституционное представление Службы внешней разведки относительно официального толкования положений пункта 7 части первой, пункта 3 части второй статьи 3, части третьей статьи 4, подпункта 1 пункта 2 заключительных и переходных положений закона Украины "Об очищении власти" во взаимосвязи с положениями части второй статьи 1 настоящего закона, положений статьи 19 Конституции во взаимосвязи с положениями ее статьи 64 и указанными положениями этого закона", - говорится в сообщении.

Конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине вступил в силу закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Кабинет Министров уже принял решение уволить 39 высокопоставленных чиновников в связи с новым законом.

Проверки чиновников по новому закону начнутся уже с 1 ноября.

В МВД под люстрацию подпадают несколько десятков высших офицеров.

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