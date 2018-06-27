|Нардеп Мамчур отреагировал на стрельбу своего помощника
|27.06.2018 05:51
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Один из помощников народного депутата Юлия Мамчура от "Блока Петра Порошенко" ранил из травматического оружия подростка в Киевской области,передает со ссылкой на .
Инцидент произошел на стадионе в Вишневом Киевской области во вторник, 26 июня.
Помощник якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранения осязаемое, ребенку оказывают медицинскую помощь.
Помощника задержано, спецсредство для стрельбы резиновыми пулями изъято.
Имя помощника не называется.
В то же время, на случай отреагировал и сам Юлий Мамчур.
"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах.
Прежде только, приношу извинения детям и родителям за его подлый поступок.
Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом.
Мною принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - написал нардеп в Facebook.