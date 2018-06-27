Соединенные Штаты приняли решение поставить Испании пять многоцелевых зенитно-ракетных комплексов Aegis и запчастей к ним на общую сумму 860 млн долларов. Об этом объявило управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, информирует .

“Продажу поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе. Для интересов нацбезопасности США критически важно помогать Испании в развитии и поддержке сильных возможностей самообороны”, — отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что соглашение “не изменит базовый военный баланс в регионе”.

Разрешение на реализацию указанной договоренности, которое, согласно национальному законодательству, выдает Госдепартамент, получено. Американская власть уже официально сообщила Конгресс о принятом ею решении экспортировать в Испанию системы Aegis. В законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможном блокировании.

Напомним, в апреле Госдепартамент США одобрил возможный продажу Катара пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением на общую сумму 300 млн долларов.

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