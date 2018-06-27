6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой на открытые данные издание Bihus.info. Журналисты не выяснили, кто подарил квартиру детям Куця Фото: google.com.ua/maps/ В сентябре 2017 году отец, брат и жена генерал-майора основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое товарищество "Усадьба". Владельцами дома площадью 90 м², в котором зарегистрировали указанное юридическое лицо, а также 10 сотками земли под зданием, оказались дети Куця – Анастасия и Александр. Недвижимость им подарили 6 декабря 2017 года, говорится в материале.В этот же день дочь и сын новоназначенного губернатора якобы получили еще один подарок – квартиру площадью 98 м² в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал" стоимостью около 4,3 млн грн. Кто передал недвижимость, не сообщается.Согласно информации из открытого реестра МВД, Куць владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, а его жена – микроавтобусом Volkswagen Multivan 2010 года. Общая стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно $40 тыс. (около 1 млн грн).В 2009–2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.В 2015–2017 годах возглавлял ГУ СБУ в Донецкой области.Губернатором стал 22 июня 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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