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Дети нового главы Донецкой ОГА получили в подарок квартиру за 4,3 млн грн – СМИ
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27.06.2018 06:00
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6 декабря 2017 года дети нового главы Донецкой областной
госадминистрации Александра Куця стали собственниками квартиры в
киевском жилом комплексе "Французский квартал", сообщило со ссылкой
на открытые данные издание Bihus.info. Журналисты не выяснили, кто
подарил квартиру детям Куця Фото: google.com.ua/maps/ В сентябре
2017 году отец, брат и жена генерал-майора основали в селе Лесники
под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое товарищество
"Усадьба". Владельцами дома площадью 90 м², в котором
зарегистрировали указанное юридическое лицо, а также 10 сотками
земли под зданием, оказались дети Куця – Анастасия и
Александр. Недвижимость им подарили 6 декабря 2017 года, говорится
в материале.В этот же день дочь и сын новоназначенного губернатора
якобы получили еще один подарок – квартиру площадью 98 м² в
киевском жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал"
стоимостью около 4,3 млн грн. Кто передал недвижимость, не
сообщается.Согласно информации из открытого реестра МВД, Куць
владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, а его
жена – микроавтобусом Volkswagen Multivan 2010 года. Общая
стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно
$40 тыс. (около 1 млн грн).В 2009–2014 годах Куць был заместителем
начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.В
2015–2017 годах возглавлял ГУ СБУ в Донецкой области.Губернатором
стал 22 июня 2017 года.
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