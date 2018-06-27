|Кадыров использовал Салаха в политических целях, египтянин может покинуть свою сборную
|27.06.2018 06:07
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Лидер сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах получил награду от Рамзана Кадырова. Нападающий стал почетным гражданином Чечни.
В Грозном для игроков сборной Египта была организована специальная ужин. Во время трапезы Мохамед Салах получил почетное гражданство Чеченской республики,передает со ссылкой на .
"Мохамед Салах - почетный гражданин Чеченской республики! Этой ночью я подписал приказ о присвоении большом футболисту, члену сборной Египта и Ливерпуля высокого звания.
Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть ", - сказал Кадыров.
"Сам Мохаммед размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после событий, которые произошли в Чечне.
Египтянин считает, что его использовали и он не хочет быть связан с темами, которые не касаются футбола и помогать создавать чей политический образ ".
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