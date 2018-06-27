В Украине зарегистрировали 7,4 тыс. электромобилей,передает со ссылкой на .

Количество автомобилей маркетинговое агентство IRS Group, сообщает в Министерство экологии и природных ресурсов в Twitter.

Больше электромобилей в столице - 1,8 тыс. Меньше только - в Николаевской области - 101 авто.

Самая популярная модель - Leaf - 76%.

К 2030 году электромобилей на дорогах мира станет 125 млн единиц. Количество электрокаров вырастет в 40 раз. В 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.

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