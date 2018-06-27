|Сколько электромобилей ездит по украинским дорогам
|27.06.2018 06:14
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В Украине зарегистрировали 7,4 тыс. электромобилей,передает со ссылкой на .
Количество автомобилей маркетинговое агентство IRS Group, сообщает в Министерство экологии и природных ресурсов в Twitter.
Больше электромобилей в столице - 1,8 тыс. Меньше только - в Николаевской области - 101 авто.
Самая популярная модель - Leaf - 76%.Средний возраст электромобиля в Украине составляет 4,4 года.
К 2030 году электромобилей на дорогах мира станет 125 млн единиц. Количество электрокаров вырастет в 40 раз. В 2017 году количество электромобилей в мире подскочило на 54% - примерно до 3,1 млн машин.
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