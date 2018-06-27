|Дивись, як виглядає найстрашніша собака у світі (ФОТО)
|27.06.2018 06:21
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Це вже тридцятий раз, коли в США проходить конкурс World's Ugliest Dog. За головний приз боролися 14 собак.
«Це забавний і дурний спосіб довести, що всі тварини заслуговують безпечний будинок і люблячу сім'ю», - кажуть організатори конкурсу.
А в цей час на іншому кінці планети в Китаї проходить «Фестиваль собачого м'яса», який почали проводити в 2009 році. За 9 днів (з 21 по 30 червня) забивають від 10 до 15 тисяч собак, чиє м'ясо потім вживають в їжу - так китайці відзначають літнє сонцестояння.
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