У США вибрали найпотворнішого собаку 2018 року. Нею став 9-річний англійський бульдог на прізвисько Жа-Жа. Її фішка - дуже довгий язик. Господині собаки Меган Брейнард вручили приз - 1,5 тисячі доларів.







Це вже тридцятий раз, коли в США проходить конкурс World's Ugliest Dog. За головний приз боролися 14 собак.



«Це забавний і дурний спосіб довести, що всі тварини заслуговують безпечний будинок і люблячу сім'ю», - кажуть організатори конкурсу.



А в цей час на іншому кінці планети в Китаї проходить «Фестиваль собачого м'яса», який почали проводити в 2009 році. За 9 днів (з 21 по 30 червня) забивають від 10 до 15 тисяч собак, чиє м'ясо потім вживають в їжу - так китайці відзначають літнє сонцестояння.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рідна мати не впізнає: Тоня Матвієнко стала брюнеткою

У Меган Маркл є двійник з Одеси (ФОТО)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура меган собак сша приз проходить Теги: фішки