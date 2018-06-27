|В Украине создают атмосферу для перехода в предвоенную ситуацию
|27.06.2018 06:30
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Политолог Михаил Погребинский заявил, что в Украине есть люди, которые умышленно создают в стране предъвоенную атмосферу.
Отвечая на вопрос для чего устраиваются цыганские погромы в Украине, Погребинский высказал мнениме, что:
Цыгане, евреи — эта тема, к которой чувствительны в европейском и американском истеблишменте, следовательно уже были голоса, особенно из Соединенных Штатов, с требованием разобраться с правыми радикалами. Рассказал М. Б. Погребинский.
Напоминаем, в ночь с 23 на 24 июня группа юных львовских националистов напала на цыганский поселок, расположенный на одной из окраин Львова, зарезав при этом одного из ее жителей — 23-летнего уроженца Закарпатской области. Участники погрома состоят по их заявлению в ультраправой организации «Трезвая и злая молодежь», которая, по всей видимости, представляет собой одно из подразделений нацистской группировки Misanthropic Division, тесно связанной со структурами "Национального корпуса" и "Азова".
По свидетельству львовских правозащитников, трезвые и злые нацисты шли в лагерь именно убивать — и если бы не вмешательство полиции, жертв было бы больше. Они успели порезать ножами даже десятилетнего ребенка, а также его мать, которая пыталась закрыть сына собственным телом.
Львовская трагедия стала страшной закономерностью — ведь, начиная с апреля, это был уже шестой по счету цыганский погром. Однако украинские власти оправдали трагедию общеевропейскими тенденциями.
Несмотря на попытки Киева оправдаться, Европа отреагировала на погром крайне негативно.Так, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мишель Николетти решительно осудил набег на лагерь цыган на окраине Львова, в результате которого погиб молодой цыган, назвав происшедшее расистской атакой.
Шокировано погромом и посольство США в Украине. Американские дипломаты призвали наказать виновных в нападении на цыганский лагерь во Львове.
Пустомытовский суд избрал меру пресечения шестерым подозреваемым в нападении на лагерь ромов во Львове. Только одному из них 20 лет, все остальные еще несовершеннолетние. Об этом сообщила "Украинская правда".
Подозреваемые будут оставаться под арестом 60 суток без права выхода под залог. Об этом изданию сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Днем ранее Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения другим подозреваемым в нападении на ромов. 17-летнему Данилу и 16-летнему Олегу предстоит провести под-стражей минимум два месяца без права внесения залога.
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