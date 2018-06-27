Политолог Михаил Погребинский заявил, что в Украине есть люди, которые умышленно создают в стране предъвоенную атмосферу.





Отвечая на вопрос для чего устраиваются цыганские погромы в Украине, Погребинский высказал мнениме, что:

"Это работа пропагандистов, которые создают атмосферу для перехода в предвоенную ситуацию, когда они получают контроль не просто над улицей, а над принятием решений. Представители «Национального корпуса» публично заявили, что раз власть не может справиться с этими обязательствами, то мы будем сами это делать. Это их программная политика. Но я не думаю, что у кого-то была заинтересованность в таком эксцессе, как убийство человека. Но факт в том, что они публично заявили свою политику — что, мол, мы будем добиваться того, чтобы никаких цыганских таборов на территории Украины не было, власть не делает, мы будем делать сами. Они активно работают с молодежью. С14 и другие организации получили от министерства молодежи гранты на проведение работы с подрастающим поколением и патриотическое воспитание, — вот они их "патриотически" и воспитывают. А поскольку эти пацаны без уровня культуры, то они слышат, что старшие товарищи говорят, и выполняют." - Заявил Погребинский.

Цыгане, евреи — эта тема, к которой чувствительны в европейском и американском истеблишменте, следовательно уже были голоса, особенно из Соединенных Штатов, с требованием разобраться с правыми радикалами. Рассказал М. Б. Погребинский.

"При этом такие голоса звучат уже не со стороны еврейских организаций или даже депутатского корпуса, где есть еврейское лобби, а со стороны институтов, занимающих резко антироссийскую позицию. Я имею в виду Атлантический совет прежде только. Не случайно недавно появилась публикация с подробным описанием беспредела, который допускают ультраправые. Америка недовольна тем, что радикалы финансируются украинским государством, и получается, что США косвенно этому содействует: они выделяют гранты украинскому государству, которое передает деньги таким, как С14." - Заявил политолог.

Напоминаем, в ночь с 23 на 24 июня группа юных львовских националистов напала на цыганский поселок, расположенный на одной из окраин Львова, зарезав при этом одного из ее жителей — 23-летнего уроженца Закарпатской области. Участники погрома состоят по их заявлению в ультраправой организации «Трезвая и злая молодежь», которая, по всей видимости, представляет собой одно из подразделений нацистской группировки Misanthropic Division, тесно связанной со структурами "Национального корпуса" и "Азова".

По свидетельству львовских правозащитников, трезвые и злые нацисты шли в лагерь именно убивать — и если бы не вмешательство полиции, жертв было бы больше. Они успели порезать ножами даже десятилетнего ребенка, а также его мать, которая пыталась закрыть сына собственным телом.

Львовская трагедия стала страшной закономерностью — ведь, начиная с апреля, это был уже шестой по счету цыганский погром. Однако украинские власти оправдали трагедию общеевропейскими тенденциями.

"С сожалением констатируем, что в последние годы в Европе усиливаются антимигрантские, антицыганские настроения (…) Отчеты авторитетных международных организаций фиксируют тот факт, что в самом богатом регионе мира цыгане продолжают страдать от отсутствия возможности обеспечить свои базовые потребности и права. К сожалению, Украина не является исключением, а, следовательно, мы должны активно работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов и должны стать ее частью", — заявили в частности в МИД Украины.

Несмотря на попытки Киева оправдаться, Европа отреагировала на погром крайне негативно.Так, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мишель Николетти решительно осудил набег на лагерь цыган на окраине Львова, в результате которого погиб молодой цыган, назвав происшедшее расистской атакой.

Шокировано погромом и посольство США в Украине. Американские дипломаты призвали наказать виновных в нападении на цыганский лагерь во Львове.

Пустомытовский суд избрал меру пресечения шестерым подозреваемым в нападении на лагерь ромов во Львове. Только одному из них 20 лет, все остальные еще несовершеннолетние. Об этом сообщила "Украинская правда".

Подозреваемые будут оставаться под арестом 60 суток без права выхода под залог. Об этом изданию сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Днем ранее Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения другим подозреваемым в нападении на ромов. 17-летнему Данилу и 16-летнему Олегу предстоит провести под-стражей минимум два месяца без права внесения залога.

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